Antartide: la nave rompighiaccio ‘Laura Bassi’ tocca l’inesplorata Baia delle Balene

(PRIMAPRESS) - ANTARTIDE - La “Laura Bassi”, la nave rompighiaccio italiana dell’Istituto nazionale di Oceanografia è riuscita a penetrare nel punto più a sud mai toccato da una spedizione antartica via mare. L’impresa rientra nella campagna oceanografica della 38ª spedizione del programma nazionale di ricerche in Antartide (PNRA). È stata raggiunta la Baia delle Balene, un sito finora inesplorato posizionato nel punto più meridionale nel Mare di Ross. L’obiettivo della missione è prelevare campioni di larve esistenti in questa porzione di mare con una cooperazione tra l’Istituto delle Scienze Polari di CNR-ISP e l’Osservatorio Marino Morsea dell’Università Phartenope. - (PRIMAPRESS)