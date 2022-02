5G: la corsa veloce della rete che ha raggiunto l’85% degli abbonamenti su banda larga

(PRIMAPRESS) - ROMA - La rete 5G cresce velocemente. Tra ottobre e dicembre scorsi, il numero di abbonamenti di tipo mobile broadband (ossia quelli che consentono di utilizzare app e servizi online) ha raggiunto i 6,9 miliardi, con un incremento del 6% anno su anno. Oggi l’85% degli abbonamenti mobile sono a banda larga. Si rafforza la leadership degli abbonamenti Lte, che nell’ultimo trimestre sono aumentati di circa 37 milioni, arrivando a un totale di 4,7 miliardi, ovvero il 57% di tutti gli abbonamenti mobili. Diminuiscono, invece, gli abbonamenti alle più datate reti HSPA (-51 milioni) e GSM (-52 milioni).

È il segno che il 5G sta crescendo più di ogni altra tecnologia iniziando a rappresentare una fetta consistente del mercato. Analizzando i dati del report, il 5G costituisce circa il 9,5% degli abbonamenti mobili a banda larga e poco più dell'8% di quelli totali. Crescono anche gli operatori che lanciano lanciato servizi di “quinta generazione”: sono circa 200, venti dei quali hanno implementato reti 5G standalone (cioè in tutto e per tutto autonome). Grazie all'aumento di abbonamenti complessivi, alla diffusione di reti più performanti (come Lte e 5G) e all'elevato consumo di video, il traffico dati è aumentato dell'8% rispetto al trimestre precedente e del 44% anno su anno. È quindi più raddoppiato nel giro di due anni, superando per la prima volta la soglia degli 80 exabyte.Il Mobility Report, come di consueto, conta quante Sim ci sono in circolazione: nel solo quarto trimestre 2021 gli abbonamenti alla rete mobile sono cresciuti di 24 milioni di unità, portando il numero complessivo a 8,2 miliardi. Il maggior contributo trimestrale proviene dalla Cina (+5 milioni), Stati Uniti (+4 milioni) e Pakistan (+3 milioni).

Ormai da tempo ci sono le Sim superano la popolazione umana mondiale: ce ne sono 104 ogni cento abitanti, con una penetrazione più elevata nell'Europa centro-orientale (dove la penetrazione è del 138%) e occidentale (124%). Solo in Africa (85%) e India (78%) gli abitanti sono ancora più delle Sim.

Il numero di abbonati mobili unici è invece pari a circa 6 miliardi. Il divario tra utenti unici e schede totali è in buona parte dovuto alla presenza di più Sim per persona o di abbonamenti inattivi.