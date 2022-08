Vaiolo delle scimmie: da oggi disponibile il vaccino in 4 regioni. Si trasmette con contatti sessuali

(PRIMAPRESS) - ROMA - È arrivato in Italia il vaccino anti monkeypox, quello del vaiolo delle scimmie. Secondo quanto ha anticipato il sottosegretario al Ministero della Salute, Pierpaolo Sileri nella giornata di oggi sarà emanata una circolare per la vaccinazione. Lle prime dosi del vaccino sono già state spedite verso le 4 regioni nelle quali si registra il maggior numero di casi. Sileri: "Avremo 16.000 dosi, poi altre con il meccanismo di approvvigionamento europeo. Non sarà una vaccinazione di massa come per il Covid" ha assicurato Sileri e conferma che il contagio avviene con contatto sessuali. - (PRIMAPRESS)