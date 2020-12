Vaccino Covid, Locatelli (Iss): “In estate avremo il vaccino italiano di ReiThera”

(PRIMAPRESS) - ROMA - "Entro l'estate potremmo avere anche il vaccino italiano" sviluppato dalla ReiThera assieme all'Istituto Spallanzani. Lo ha detto il presidente dell'Istituto superiore di Sanità, Locatelli, a Rai3. "Tutti i vaccini hanno requisiti di sicurezza ed efficacia:quelli di Pfizer e Moderna sono elevati.Quello italiano ha finito la fase 1. Dati promettenti per sicurezza e risposta immunologica,senza differenza tra anziani e giovani, superiore rispetto a quella dei soggetti guariti",ha spiegato Locatelli."Vaccino per sanitari requisito per esercitare". - (PRIMAPRESS)