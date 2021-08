Vaccini USA: la FDA pronta ad autorizzare le terza dose per le donne incinte

(PRIMAPRESS) - USA - La Fda, l'agenzia federale americana del farmaco, dovrebbe dare, nelle prossime 48 ore, il via libera alla terza dose di vaccino per alcune categorie di immunodepressi.La dose sarebbe la terza legata alla terapia Pfizer e Moderna. Lo riporta il canale televisivo Nbc. Ieri le autorità sanitarie statunitensi hanno raccomandato il vaccino alle donne incinte, per cercare di arginare un preoccupante livello di ricoveri per le future mamme. - (PRIMAPRESS)