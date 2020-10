Un metodo per la scrittura del genoma umano premia con il Nobel le ricercatrici Emmanuelle Charpentier e Jennifer A.Doudna

(PRIMAPRESS) - STOCCOLMA - Il Nobel per la Chimica 2020 è stato assegnato a Emmanuelle Charpentier (franco-tedesca) e alla statunitense Jennifer A. Doudna "per lo sviluppo di un metodo per la scrittura del genoma CRISPR/Cas9 per modificare pezzi di materiale genetico con grande precisione", si legge nelle motivazioni. Il Nobel viene assegnato dal 1901: nel 1911 è andato a Marie Curie, nel 1935 alla figlia di lei Irène Joliot-Curie, premiata col marito Frédéric. Nel 2009 premiata anche Ada Yonath, nel 2017 Frances Arnold. - (PRIMAPRESS)