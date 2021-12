Terza dose vaccino Francia: da oggi è possibile a 3 mesi dalla seconda inoculazione anti-Covid

(PRIMAPRESS) - FRANCIA - A partire da oggi 28 dicembre, in Francia sarà possibile somministrare la terza dose del vaccino anti-Covid a partire da 3 mesi dopo la dose precedente. Lo ha reso noto il primo ministro francese Jean Castex dopo il consiglio dei ministri straordinario per affrontare la nuova ondata di Covid-19. "L'elemento decisivo è e resta la vacvaccinazione" ha ribadito Castex ricordando che le persone ricoverate in ospedale a causa del Covid-19 sono prevalentemente le persone non vaccinate. - (PRIMAPRESS)