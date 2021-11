Stress da pandemia Covid: la metanalisi di Serendipity per supportare il Servizio Sanitario Nazionale

(PRIMAPRESS) - ROMA - La pademia nella sua fase acuta ma anche in quella di costante allarme per nuove ondate, sta creando uno stess cronico con disturbi di ansia. Una metanalisi della rivista scientifica inglese Lancet ha contato un surplus di casi di disturbi depressivi e 76 milioni di casi di disturbi d’ansia (52 milioni dei quali nelle donne). La metanalisi ha analizzato 48 studi relativi ai disturbi in 204 paesi del mondo riscontrando il bisogno di un aumento della domanda di assistenza e di consequenza una richiesta di potenziamento dei servizi di assistenza. Identificare le strategie operative e organizzative per il prossimo futuro sono gli obiettivi del board di esperti che si è riunito a Roma per la prima fase del progetto “SERENDIPITY - Osservare e scoprire la nuova realtà tra pandemia e sindemia”. Il progetto, realizzato con la collaborazione di Viatris, vuole verificare quanto l’impatto della pandemia in Italia abbia avuto le stesse ricadute del resto del mondo. Serendipity vuole realizzare una fotografia dell’Italia, per genere ed età, su passato e su presente, individuando non solo quali siano state le ricadute sulla popolazione, ma soprattutto quale sarà lo scenario futuro e quali soluzioni potrebbero essere messe in campo per supportare il Sistema Sanitario Nazionale (SSN). Il board che riunisce quattro Psichiatri, un Neurologo e un Medico di Medicina Generale/Geriatra ha il compito di mettere a punto gli argomenti di questa ampia survey italiana sugli effetti della pandemia sulla salute mentale e di analizzarne i risultati. La survey, curata da Ethos con la collaborazione del Dipartimento di Statistica e Demografia dell’Università La Sapienza di Roma, facoltà di Economia, servirà a misurare l’incidenza dei disturbi emersi come effetto dello stress dato dalla pandemia e dal lockdown, analizzare le caratteristiche della sindrome Long Covid, e valutare le conseguenze della mancata assistenza e della perdita di aderenza. I risultati della survey su circa 1200 specialisti psichiatri, neuropsichiatri infantili, neurologi, MMG e pediatri saranno oggetto di una pubblicazione scientifica a cura del Board (Prof. Mario Amore di Genova - Prof. Sergio De Filippis di Roma – Dott. Silvestro La Pia di Napoli - Prof. Andrea Fagiolini di Siena – Dott. Alessandro Pirani di Cento (Fe) - Prof. Riccardo Torta di Torino). - (PRIMAPRESS)