Settimana mondiale del glaucoma: fino al 12 marzo visite gratuite in molte città italiane

(PRIMAPRESS) - ROMA - In occasione della Settimana Mondiale del Glaucoma, in circa 90 città italiane IAPB Italia Onlus, da oggi e fino al 12 marzo, la sezione italiana dell’Agenzia Internazionale per la prevenzione della cecità – assieme all’ Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti ha organizzato incontri di sensibilizzazione tra la cittadinanza e i medici ma anche di controlli gratuiti della vista. Sul sito www.settimanaglaucoma.it l’elenco completo delle iniziative città per città. Come ricorda Mario Barbuto, presidente di IAPB Italia Onlus, la, in Italia almeno 1 milione e 200mila persone sono a rischio glaucoma, ma solo la metà lo sa. Il glaucoma è una malattia che fa perdere la vista ma può essere curato, nella maggior parte dei casi, con un semplice collirio. Per questo è essenziale farsi visitare regolarmente da un Medico Oculista per diagnosticare tempestivamente la malattia.Ad oggi il glaucoma costituisce la seconda causa di cecità al mondo. Quest’anno, a rappresentare simbolicamente gli effetti del glaucoma sull’occhio,IAPB Italia Onlus ha scelto l’immagine di “un uovo al tegamino bruciato ai bordi. Dove tuorlo e albume rievocano facilmente pupilla e iride e le bruciature che appaiono sui bordi dell’uovo, quando cuoce a temperatura troppo alta e troppo a lungo, evocano invece la progressione del glaucoma, che “brucia” gradualmente la vista periferica senza che la persona se ne accorga. Non a caso, lo slogan scelto è: “Non distrarti. Il glaucoma può bruciare la tua vista”. - (PRIMAPRESS)