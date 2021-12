Sanità di prossimità: il ruolo essenziale del SIS 118 tra assistenza di qualità e tutela dei lavoratori

(PRIMAPRESS) - ROMA - La nostra proposta è fondata su due capisaldi: garantire ai cittadini italiani, su tutto il territorio nazionale, un’assistenza di qualità e proteggere la dignità di ogni singolo lavoratore del settore – così ha introdotto la senatrice del M5Sprima firmataria del disegno di legge, in occasione della conferenza di presentazione del testo “Quando il tempo è vita: la riforma legislativa del 118, le risposte di tutela della salute pubblica”, tenutosi presso la sala Zuccari del Senato. - Il Sistema 118 deve poter contare su un organico dedicato e su almeno un mezzo di. Questa proposta di legge – continua la senatrice – è stata depositata nell’autunno del 2019, prima che il Sistema Sanitario Nazionale fosse messo a dura prova dalla pandemia, ma l’emergenza da Covid-19 ne ha reso ancora più urgente l’approvazione. Duranti questi due anni, infatti, è emersa a chiare lettere l’importanza dell’assistenza territoriale e della medicina di emergenza-urgenza».La proposta di riforma del 118 è pienamente condivisa da chi quotidianamente opera nel Sistema: «La revisione deve partite dal modello organizzativo che dovrebbe essere trasformato in una struttura dipartimentale, costituita da centrali operative provinciali a dirigenza medico-infermieristica – dice Mario Balzanelli, presidente della Società Italiana Sistema (SIS) 118 -. La macrostruttura 118, una realtà ad elevata complessità gestionale, dovrebbe poter essere in dialogo constante e diretto con tutti i centri operativi coinvolti nella gestione dell’emergenza sanitaria, dalla prefettura, ai vigili del fuoco, fino ai carabinieri».Necessario anche l’adeguamento del numero di mezzi di soccorso operativi: «Secondo gli standard legislativi, dalla chiamata al 118 all’arrivo dei soccorritori in area urbana non dovrebbero trascorrere più di 8 minuti, 20 in area extraurbana. Tempi che, purtroppo – aggiunge Balzanelli -, a causa di carenze strutturali organizzative e di organico, sono spesso disattesi. Inoltre, è fondamentale garantire la presenza di almeno un medico e di un infermiere di emergenza ogni 60 mila abitanti.Altrettanto necessario dare profilo a «La nostra proposta è fondata su due capisaldi: garantire ai cittadini italiani, su tutto il territorio nazionale, un’assistenza di qualità e proteggere la dignità di ogni singolo lavoratore del settore – spiega la senatrice del M5Sprima firmataria del disegno di legge, in occasione della conferenza di presentazione del testo “Quando il tempo è vita: la riforma legislativa del 118, le risposte di tutela della salute pubblica”, tenutosi oggi presso la sala Zuccari del Senato – . Il Sistema 118 deve poter contare su un organico dedicato e su almeno un mezzo di. Questa proposta di legge – continua la senatrice – è stata depositata nell’autunno del 2019, prima che il Sistema Sanitario Nazionale fosse messo a dura prova dalla pandemia, ma l’emergenza da Covid-19 ne ha reso ancora più urgente l’approvazione. Duranti questi due anni, infatti, è emersa a chiare lettere l’importanza dell’assistenza territoriale e della medicina di emergenza-urgenza».La proposta di riforma del 118 è pienamente condivisa da chi quotidianamente opera nel Sistema: «La revisione deve partite dal modello organizzativo che dovrebbe essere trasformato in una struttura dipartimentale, costituita da– dicepresidente della Società Italiana Sistema (SIS) 118 -. La macrostruttura 118, una realtà ad elevata complessità gestionale, dovrebbe poter essere in dialogo constante e diretto con tutti i centri operativi coinvolti nella gestione dell’emergenza sanitaria, dalla prefettura, ai vigili del fuoco, fino ai carabinieri». Necessario anche l’adeguamento del numero di mezzi di soccorso operativi: «Secondo gli standard legislativi, dalla chiamata al 118 all’arrivo dei soccorritori in area urbana non dovrebbero trascorrere più di 8 minuti, 20 in area extraurbana. Tempi che, purtroppo – aggiunge Balzanelli -, a causa di carenze strutturali , organizzative e di organico, sono spesso disattesi. Inoltre, è fondamentale garantire la presenza di almeno un medico e di un infermiere di emergenza ogni 60 mila abitanti. Così come è necessario creare un profilo dellafigura dell’autista soccorritore ed implementare l’utilizzo delle nuove tecnologie, non solo per la geolocalizzazione satellitare, ma anche per effettuare, laddove necessari, interventi di telemedicina, teleassistenza, telemonitoraggio e telediagnosi. Nonostante negli anni si siano susseguiti interventi legislativi e linee guida, questo disegno di legge rappresenta un punto di svolta per il Sistema 118. «Si tratta di una proposta puntuale e chiara – dice, presidente onorario della SIS 118 -. I provvedimenti finora emanati in materia lasciavano spazio a troppe libertà interpretative che, negli anni, hanno portato ad una disomogeneità di assistenza sul territorio nazionale.. - (PRIMAPRESS)