Sanità: con i fondi del PNRR un bando Consip dà il via all’acquisto per 2mila ecotomografi

(PRIMAPRESS) - ROMA - Primi utilizzi dei fondi del PNRR in materia di Sanità. Consip, la centrale acquisti della Pubblica Amministrazione ha pubblicato un nuovo Accordo Quadro per l’acquisizione di oltre 2mila ecotomografi destinati alle strutture sanitarie pubbliche, di cui quasi il 50% (928 apparecchiature) riservato agli acquisti delle PA finanziati attraverso i fondi del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza). Si tratta della prima di una serie di gare Consip che contribuiranno alla realizzazione del PNRR e l’iniziativa odierna si inserisce nella Missione 6 (Salute) - componente 2 “Innovazione, ricerca e digitalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale” - “Investimento 1.1 - Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero”. Ad essa seguiranno ulteriori procedure sulla diagnostica per immagini.Ciascuno dei quattro lotti della gara – suddivisi in base alla tipologia di apparecchiatura – è articolato in due sub-lotti, di cui uno dedicato alla sostituzione del parco macchine obsoleto tramite i fondi PNRR a seguito della raccolta dei fabbisogni effettuata dal Ministero della Salute con Regioni e Province autonome. - (PRIMAPRESS)