Sanità: 10 milioni ai piccoli comuni per dotare le farmacie di strumenti di telemedicina. Soddisfatta l'Anci

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il ministro della Salute, Roberto Speranza ha firmato il decreto che assegna 10 milioni di euro per dotare le farmacie di piccoli comuni, con meno di 3mila abitanti, strumenti di telemedicina che si possono collegare con centri d'urgenza più vicini alla piccola cittadina. “Chi vive in un piccolo comune potrà effettuare alcuni esami e screening più facilmente. Portare la salute più vicino ai cittadini vuol dire costruire un Servizio Sanitario Nazionale più forte” ha scritto lo stesso Speranza in un post su facebook. Soddisfatto l'Anci per la costruzione di una politica della medicina di prossimità: "La firma del decreto - ha detto in una nota il presidente vicario dell'Associazione dei Comuni, Roberto Pella - è un passo importante nella costruzione di una medicina territoriale vera e propria e nella direzione dell'inclusione di tutti i territori del nostro Paese nel ridisegno del servizio sanitario nazionale all'indomani dell'emergenza pandemica". - (PRIMAPRESS)