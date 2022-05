Salute: per la glicemia arriva il dispositivo smart "Guardian 4 System" di Medtronic

(PRIMAPRESS) - ROMA - Sdoganato anche da personaggi del mondo dello spettacolo, il dispositivo "smart" per per la misurazione dei livelli di glicemia nel sangue, è ora uno strumento semprepiù piccolo ed invisibile ma capace di segnalare un alert nell'arco delle 24 ore. La Medtronic ha presentato al recente convegno dei medici diabetologi e della Fondazione AMD, tenutosi a Roma, il nuovo sistema di Smart CGM Guardian 4 System. Questo sistema tiene infatti traccia dei livelli di glucosio nel sangue 24 ore su 24, 7 giorni su 7, rilevandoli a intervalli di pochi minuti, mediante un sensore di piccole dimensioni. Applicato sull’addome o sul braccio tramite un dispositivo di inserimento automatico, il sensore fornisce letture glicemiche e avvisi in tempo reale. Lo Smart CGM di Guardian 4 System è inoltre in grado di avvisare in anticipo la persona che lo indossa di potenziali eventi ipo- o iper-glicemici fino a 60 minuti prima del loro verificarsi, dando maggiore sicurezza nel controllo delle oscillazioni dei livelli di glucosio e fornendo la possibilità di prevenire le escursioni stesse. Tutte le informazioni e i dati sono visualizzabili dal paziente attraverso una semplice app sul proprio smartphone e possono essere inviate anche a fino a 5 persone di supporto.

E' un ulteriore passo verso il controllo preventivo e personalizzabile dei propri andamenti glicemici senza doversi più pungere il dito per misurazioni glicemiche prima di prendere decisioni terapeutiche. Le misurazioni e gli avvisi vengono infatti trasmessi al paziente in tempo reale, e sincronizzate in automatico con il software del paziente, connesso anche alle persone di supporto e consultabile dai professionisti sanitari che seguono il paziente. - (PRIMAPRESS)