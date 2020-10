Salute, per gli emofilici arriva il delivery di CSL Behring Italia: obiettivo ridurre le possibilità di contagio da Covid

(PRIMAPRESS) - ROMA – Un servizio gratuito e a domicilio per la consegna dei farmaci salvavita ai pazienti emofilici. E’ il delivery della CSL Behring che durerà per tutto il periodo della presenza della pandemia di Covid-19 sul territorio nazionale.

“Il servizio FactorsHome - come spiega Learco Mottola, direttore medico di CSL Behring Italia - ha il duplice obiettivo di assicurare continuità nei trattamenti dei pazienti emofilia e allo stesso tempo proteggerli da eventuali contagi spostandosi di persona per l’approvvigionamento della terapia”. - (PRIMAPRESS)