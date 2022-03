Salute: parte il progetto di screening ObeWeCare per la prevenzione del cancro nelle donne obese

(PRIMAPRESS) - ROMA - Parte ObeWeCare, il progetto che traccia un nuovo percorso di screening indirizzato alle donne affette da obesità e che consente di prevenire il rischio di tumori femminili. Il World Obesity Day ha ricordato nei giorni scorsi come l'obesità sia un moltiplicatore del rischio di neoplasie e la Giornata Internazionale della Donna, vuole rilanciare il progetto di indagine sulla popolazione femminile coinvolgendo 5 centri di cura di eccellenza - ASST Fatebenefratelli Sacco di Milano, il Policlinico S.Orsola-Malpighi a Bologna, Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma, l’A.O.U. Federico II di Napoli e l’A.O.U. Policlinico "G. Martino" di Messina - e con il contributo non condizionato di Medtronic, azienda di HealthCare Technology.

Gli obiettivi del progetto sono: aumentare la conoscenza sull’obesità femminile a fini preventivi, disegnare e realizzare percorsi diagnostici terapeutici efficaci e multidisciplinari, diffondere informazioni corrette e certificate sull’obesità, sulle sue comorbidità e sull’incidenza di questa patologia sui tumori femminili, favorire la consapevolezza delle pazienti obese. Il progetto ObeWeCare si tradurrà poi in iniziative di ascolto, Open Day, percorsi di visite congiunti, che saranno delineati e programmati, nei mesi a venire, dalle singole strutture che hanno deciso di avviare il progetto.

“Il quadro pandemico dell’obesità, che tocca il 10,4% della popolazione, rende necessario e fondamentale intensificare l’attenzione sanitaria alle comorbilità ad essa correlate – avverte il professor Marco Antonio Zappa, presidente nazionale Sicob Società Italiana chirurgia obesità - Le patologie ginecologiche, anche tumorali, rappresentano certamente un aspetto poco considerato ma percentualmente molto rilevante e che necessita di una attenta valutazione nell’ambito di centri di riferimento dove la professionalità di tipo ginecologico sia associata all’esperienza nella cura della grande obesità. Nasce così l’iniziativa di riunire quei centri ginecologici italiani che affiancano quotidianamente i centri Sicob di chirurgia dell’obesità per mettere a punto un progetto di ricerca e valutazione terapeutica delle patologie ginecologiche del paziente obeso”. - (PRIMAPRESS)