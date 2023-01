Salute: nuovo giro di vite per i fumatori all’aperto e abolizione delle sale al chiuso. L’annuncio del ministro Schillaci

(PRIMAPRESS) - ROMA - Ancora un giro di vite per il fumo all'aperto e per le e-cig. L'estensione del divieto di fumo anche in luoghi all'aperto in presenza di minori e donne in gravidanza, l'abolizione delle sale fumatori in luoghi chiusi e il divieto di emissioni delle sigarette elettroniche e del tabacco riscaldato, sono stati annunciati dal mi- nistro della Salute Schillaci in commissione Affari Sociali alla Camera. Sulla carenza dei farmaci,Schillaci avverte: "La comunicazione allarmistica sta generando una carenza di rimbalzo o acaparramento di farmaci da parte dei pazienti" nelle farmacie. - (PRIMAPRESS)