Salute: la sconosciuta Amiloidosi inizia dalle aritmie. Un webinar dell'Osservatorio Malattie Rare

ROMA - Molti disturbi ormonali e metabolici spesso risultano difficili da diagnosticare per la presenza di patologie complesse e poco conosciute come l'Amiloidosi. Si tratta di una malattia rara in cui le proteine formano grandi quantità di accumuli in vari tessuti ed organi causando disfunzioni di diverso tipo. I sintomi possono essere multipli: da irregolarità del battito cardiaco alla difficoltà di respirazione, dal gonfiore alle caviglie a perdita di peso e diminuita sudorazione. Può accadere che alzandosi da una sedia, si avverta una sensazione di svenimento o vertigine o ancora un formicolio alle mani e ai piedi. E' una patologia subdola tanto da rientrare nel novero delle malattie rare e poco diffuse e quindi anche per questo difficili da diagnosticare. Il prossimo 20 gennaio (ore10-12) si terrà un evento online promosso dal'Osservatorio Malattie Rare (OMAR) e dalla Onlus Amy collegandosi dal sito www.osservatoriomalattierare.it. All'incontro virtuale prenderanno parte Francesco Cappelli (Cardiologo CRR Toscano), Marco Canepa (Università di Genova), Giuseppe Palmiero (UOC Ospedale Monaldi di Napoli), Cristina Meneghin (Fondazione Italiana per il Cuore), Giuseppe Ciancamerla (Presidente Conacuore), Andrea Vaccari (Presidente fAMY).