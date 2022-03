Salute, la Salt Awareness Week: le proprietà del tonno per evitare l'eccessivo consumo di sale

(PRIMAPRESS) - GENOVA – Dal 14 al 20 marzo, torna la Salt Awareness Week, la campagna per la riduzione del consumo alimentare di sale, promossa dalla World Action on Salt & Health (WASH). Si tratta di un appuntamento che ha lo scopo di migliorare il consumo alimentare e delle patologia legate ad un eccessivo consumo di sale come l'ipertensione che spesso si manifesta in modo silente.

I nutrizionisti hanno ampiamente sollecitato la necessità di ridurre il consumo di sale a tavola, prediligendo prodotti che possano favorire la scelta di una dieta iposodica ed equilibrata. Tra gli alimenti il tonno in scatola rappresenta un pasto conciliabile con un regime alimentare iposodico e moderatamente calorico, ribadendo le sue vantaggiose proprietà tanto da spingere aziende leader nel settore della conservazione ittica a mettere sul mercato prodotti sempre più attenti alle nuove esigenze di alimentazione contemporanea. La spagnola Jealsa Rianxeria con il marchio acquisito della genovese Mare Aperto si è impegnata a produrre confezioni di tonno con il 75% di sale in meno e contenuto in olio extravergine di oliva biologico. Stesso mood per la Olasagasti che inscatola e commercializza i prodotti tipici del mare Cantabrico: "I procedimenti selettivi e l'attenzione ai nuovi consumi alimentari sono diventati valori essenziali per la sostenibilità e il posizionamento sul mercato", spiega il direttore commerciale Enrico Cimaschi - (PRIMAPRESS)