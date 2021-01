Salute: i benefici del cbd e i suoi vantaggi per l’organismo umano

(PRIMAPRESS) - ROMA - La situazione legale in Italia del CBD e nel resto del mondo, è cambiata negli ultimi anni, dando modo al settore scientifico di testare questa sostanza che non presenta principi psicoattivi e non è classificata come stupefacente, ma che possiede diversi benefici a vantaggio dell’organismo umano. Anche se gli studi e le ricerche effettuate hanno ampiamente dimostrato che il cannabidiolo, estratto naturale della canapa, non presenta particolari effetti collaterali o controindicazioni, è importante rivolgersi al medico di base prima di assumerlo qualora si soffra di disturbi e patologie particolari.Inoltre, bisogna tenere presente che non si sta parlando di una cura miracolosa o di medicina capace di risolvere determinate patologie, ma di una sostanza che possiede benefici per l’organismo sotto diversi punti di vista che deve essere accompagnata da cure mediche specifiche nei casi più gravi. Ecco quali sono i benefici del CBD e i suoi vantaggi per l’organismo umano.Questi studi hanno dimostrato che il CBD presente nella canapa possiede una composizione molto complessa e può funzionare da antinfiammatorio, antiemetico, anticonvulsivo, antiossidante, ansiolitico e antipsicotico. Dietro queste semplici categorie i benefici indiretti sono molti di più, infatti è utilizzato anche insieme ad altre medicine per i trattamenti contro le lesioni ossidative, la nausea, il vomito, la cura dell’epilessia, la schizofrenia, l’ansia e per alleviare i problemi di insonnia.Il CBD è un analgesico naturale, perché inibisce i neurotrasmettitori che segnalano il dolore, per questo motivo è anche un antinfiammatorio valido e può essere utilizzato per alleviare gli effetti collaterali delle terapie più invasive. Anche per quanto riguarda i disturbi autoimmuni che producono infiammazioni, il CBD è un agente terapeutico che offre notevoli benefici.L’effetto ansiolitico del CBD produce indirettamente anche altri benefici per l’organismo, infatti, il suo effetto rilassante è utile a diminuire l’ansia e quindi le conseguenze più gravi che ne derivano, come attacchi di panico, depressione e persino schizofrenia. Inoltre, è una sostanza efficace per combattere i problemi d’insonnia proprio perché migliora la qualità del sonno, rilassando i muscoli e di conseguenza anche il corpo.Come già accennato, questa sostanza è in grado di ridurre l’incidenza del diabete, promuovere la salute cardiovascolare ed è un antiemetico efficace, infatti viene somministrato sia per curare la nausea che il vomito causati dalla chemioterapia. È chiaro che bisogna assumere la dose giusta, altrimenti, quando la quantità assunta è troppo elevata, può causare l’effetto contrario e aumentare la nausea o annullare l’effetto benefico.Non sono presenti particolari controindicazioni, ma è fortemente sconsigliato l’utilizzo alle donne in stato di gravidanza o a chi sta effettuando cure con medicine non compatibili con il cannabidiolo. È sconsigliato anche a chi è allergico al CBD o soffre di patologie pregresse che potrebbero invalidarne gli effetti o peggiorare i sintomi. - (PRIMAPRESS)