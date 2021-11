Salute: dalla visione olistica all'integrazione di discipline nel webinar di Big Data in Health

(PRIMAPRESS) - ROMA - Interrogarsi sul rapporto ormai indissolubilmente stretto tra Salute globale, politiche sanitarie, sicurezza ed etica sarà al centro dell'incontro digitale organizzato da Big Data in Health che si terrà il prossimo 25 novembre (www.facebook.com/BigDataInHealth). La visione olistica One Health richiama il concetto di modello sanitario basato sull'integrazione di discipline diverse: salute umana, salute animale e salute dell’ecosistema devono essere lette come legate indissolubilmente. One Health è un approccio fondamentale per il raggiungimento di un obiettivo di salute globale, poiché affronta i problemi delle popolazioni a partire dalle fasce più fragili, rese tali per l’insieme dei fattori considerati, analizzati nella loro interazione e negli effetti che producono. In questa giornata di lavoro, alla fine del ciclo di webinar promossi dalla Big Data in Health Society (BDHS), un gruppo di esperti dal mondo dei decisori politici, degli esperti di settore e degli stakeholder di ambito sanitario si riunisce per fare il punto della situazione, analizzando sia le lezioni apprese dalla pandemia e la situazione attuale a cui siamo arrivati, che gli orientamenti futuri necessari e previsti dagli attuali piani di investimento. La sessione del mattino “I dati - Progetti istituzionali e direzioni future” ore 10-12 esaminerà lo stato attuale e le direzioni correnti dell’uso dei dati in un’ottica di GLOBAL HEALTH POLICIES. Il ventaglio di relatori presenti permettera’ di andare dall’analisi del livello regionale a quello europeo, con una particolare attenzione da un lato alle pratiche e alle iniziative del comparto industriale farmaceutico, dall’altro al panorama delle basi dati disponibili, ai progetti in corso nonche’ alle necessita’ di integrazione ed apertura verso un accesso “open”. La sessione del pomeriggio “I dati - Bilanciamento tra privacy e salute comune” ore 15-17, in un’ottica di GLOBAL HEALTH SECURITY AND ETHICS, oltre ad affrontare alla luce dell’esperienza trascorsa il problema del bilanciamento fra la privacy del cittadino e la necessita’ di acquisirne i dati per implementare politiche “data driven”, discutera’ il problema spesso trascurato delle basi etiche sulle quali costruire processi decisionali che abbiano caratteristiche di equita’ ed efficacia anche in condizioni di stati emergenziali. - (PRIMAPRESS)