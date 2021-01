Prendersi cura della pelle in inverno tra consigli e alimentazione

(PRIMAPRESS) - MILANO - La nostra pelle viene sempre messa a dura prova dalle stagioni, che siano calde o fredde: bisogna prendersene cura per tutto l’anno, soprattutto considerando che nel passaggio dall’estate all’inverno e viceversa le sue esigenze possono cambiare. Vediamo quindi cosa è meglio fare per mantenere in salute la propria cute e per affrontare al meglio le temperature rigide dell’inverno.Il freddo intenso tende a far seccare la pelle e a renderla propensa alla formazione di tagli e screpolature: prima di tutto, dunque, per prendersi cura della propria cute è bene informarsi a fondo sulle cause della pelle secca consultando alcuni approfondimenti presenti sul web, così da capire quali sono i pericoli maggiori di questa stagione.In ogni caso, ciò che conta di più in inverno è eliminare le cellule morte che si accumulano sullo strato più esterno della pelle, cosa che si può fare applicando un detergente che ossigeni l’epidermide e un tonico che ne riequilibri il pH, aggiungendo anche un’esfoliazione che permette una pulizia accurata.Esistono poi diverse creme ed olii che mantengono la pelle ben idratata e che sono sempre ben accetti, ma ci sono anche buone abitudini da integrare nella propria quotidianità che possono aiutare nella protezione della cute: coprirsi in maniera adeguata per combattere il freddo, preferire docce e lavaggi delle mani con acqua tiepida piuttosto che con quella troppo calda, fare in modo che gli ambienti frequentati – in particolar modo quello casalingo – siano abbastanza umidi in modo da contribuire a mantenere la pelle idratata.Non solo creme da applicare e accortezze da osservare, gran parte degli aspetti del corpo umano sono influenzati dall’alimentazione e la cura della pelle di certo non fa eccezione.L’idratazione dell’organismo e quindi dell’epidermide passa senza dubbio anche da ciò che si mangia, con alcuni alimenti che sono più adatti di altri da questo punto di vista. Il primo consiglio è ovviamente quello di bere molta acqua, il modo più facile per contribuire alla presenza di liquidi nel proprio corpo.Al contempo anche diversi cibi forniscono un apporto importante in questo senso: le mele ad esempio, come i cetrioli, sono composti per gran parte proprio d’acqua , ma anche anguria, kiwi e verdure come spinaci o lattuga.Molto utile anche la frutta secca, che oltre all’alto contenuto di vitamine e minerali aiuta anche il corpo a combattere i radicali liberi e quindi l’invecchiamento della pelle, mentre al di fuori di frutta e verdura sono indicati i frutti di mare (grazie soprattutto all’apporto di omega 3 e zinco) e i cereali integrali.- (PRIMAPRESS)