Pillola anti-Covid: l'Ema autorizza il Paxlovid per i pazienti in terapia ma senza ossigeno

(PRIMAPRESS) - AMSTERDAM - Il comitato per i medicinali per uso umano dell'Agenzia europea per i medicinali (Ema) ha raccomandato l'autorizzazione del Paxlovid, il trattamento contro il Covid per gli adulti che non hanno bisogno di ossigeno supplementare e che sono a rischio di aggravamento della malattia. Il Paxlovid è il primo medicinale antivirale da somministrare per via orale raccomandato dall'Unione Europea per il trattamento del Covid-19. I due princpi attivi del medicinale inibiscono la replicazione del virus. - (PRIMAPRESS)