Parte la campagna #Proteggilatuavista di Iapb Italia Onlus dedicata anche alle giovani donne in gravidanza

(PRIMAPRESS) - ROMA - La salute degli occhi anche per le donne in gravidanza sarà il tema della campagna “Proteggi la tua vista” che verrà presentata domani, giovedì 10 dicembre alle ore 15.00 sulla’apposito sito web wwww.proteggilasuavista.it. La campagna, ideata dall’Agenzia Internazionale per la Prevenzione della cecità – IAPB Italia onlus in collaborazione con il Comitato Tecnico Nazionale per la Prevenzione della Cecità del Ministero della Salute, si rivolge a giovani genitori e donne in gravidanza con lo scopo di fornire corrette informazioni per assicurare la salute visiva dei figli e delle giovani gestanti. La presentazione in conferenza digitale, verrà aperta in videomessaggio dal presidente di IAPB Italia onlus, Giuseppe Castronovo, per poi passare agli interventi del presidente del Comitato Tecnico Nazionale per la prevenzione della Cecità del Ministero della Salute, Mario Stirpe, del presidente della Società Oftalmologica Italiana, Matteo Piovella, del referente scientifico di IAPB, Filippo Cruciani, del segretario della Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia, Enrico Vizza e di Salvatore Aversa, segretario del gruppo di studio organi di senso della Società Italiana di Neonataologia. - (PRIMAPRESS)