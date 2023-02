Osteoporosi: patologia senza età ad Elisir su Rai 3 con Mirabella, Rinaldi e Parisella

(PRIMAPRESS) - ROMA - Quando insorge l'osteoporosi e come viene diagnosticata? Sono sempre di più le persone affette da patologie che provocano le alterazioni della struttura ossea. Un tema che verrà trattato nella puntata di domani 16 febbraio ad Elisir, il programma condotto su Rai3 da Michele Mirabella e Benedetta Rinaldi con Francesca Parisella. Ospite del programma sarà il reumatologo dell'Ospedale Niguarda di Milano, Oscar Massimiliano Epis.

La pagina della nutrizione, invece, è dedicata ai consigli per sostituire le proteine della carne nella dieta. Ne parla la professoressa Laura Rossi, nutrizionista del Centro di Ricerca Crea Alimenti e Nutrizione.

A seguire, nel “Mi dica dottore”, obiettivo sulle allergie tipiche della stagione invernale. In studio la professoressa Alessandra Piona, allergologa e responsabile di Medicina generale presso l’Humanitas San Pio X di Milano. Infine, nello spazio “Vero o Falso”, si sfatano i falsi miti sull’udito. Risponde alle domande il professor Andrea Gallo, ordinario di Otorinolaringoiatria presso l’Università La Sapienza di Roma. - (PRIMAPRESS)