Omicron, Kluge (OMS): “Il 50% dell’Europa sarà contagiata entro 6 settimane”

(PRIMAPRESS) - ROMA - "Oltre il 50% della popolazione della Regione europea sarà contagiata da Omicron nelle prossime 6-8 settimane". E' la stima Oms, riferita in conferenza stampa dal responsabile di area Kluge. Nell'aggiornamento coi giornalisti,Klu- ge ha spiegato che la variante Omicron presenta mutazioni "che le permettono di aderire meglio alle cellule umane e che possono contagiare anche persone già contagiate in precedenza o vaccinate". Nella prima settimana 2022, oltre 7mln di nuovi casi Covid nella Regione, più che raddoppiati in 15 giorni. - (PRIMAPRESS)