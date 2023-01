Oftalmologia tra design e nuove cure al Miso Eyewear Show a Fiera Milano-Rho

(PRIMAPRESS) - MILANO- Sabato 4 febbraio prossimo, il Mido Eyewear Show, in programma all'Auditorium Fiera Milano-Rho, ospiterà una riflessione su “Oftalmologia, Ottica e Optmetria, quale futuro con le nuove tecnologie" mettendo a confronto i protagonisti del mondo dell’eyewear e dell’oftalmologia e un focus sul ruolo delle innovazioni tecnologiche attraverso il dialogo tra i professionisti dell’ottica e la classe medica. A seguire una tavola rotonda: “Eyewear, design e made in Italy”. Interverranno Giovanni Vitaloni, Presidente ANFAO, Valentino Valentini, Viceministro del Made in Italy, Maurizio Leo, Viceministro dell’Economia e delle Finanze, Lucia Borgonzoni, Sottosegretario di Stato al Ministero della Cultura impegnata nella promozione di moda, design e Made in Italy - (PRIMAPRESS)