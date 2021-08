Neonatalogia: l'Italia in testa alla classifica di bassa mortalità. Il 15 agosto si celebra la Giornata internazionale degli infermieri

Terapia Intensiva neonatale Cagliari

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il 15 agosto si celebra nel mondo la Giornata Internazionale degli Infermieri di Neonatologia. Un'occasione per sottolineare in Italia il ruolo della Società Italiana di Neonatologia Infermieristica (SIN INF) e la Società Italiana di Neonatologia (SIN) all’interno di una rete di circa 420 punti nascita e 118 Terapie Intensive Neonatali in Italia.

“L’Italia è tra i primi posti nel mondo, con tassi di mortalità neonatale bassissimi (2,1 rispetto a 2,9 della Germania, 2,6 della Danimarca, 2,7 dell’Olanda e 2,9 dell’Inghilterra, per mille nati vivi. Dati Eurostat 2018). “Si tratta di numeri confortanti e che evidenziano, allo stesso tempo, l’alta qualità delle equipe multidisciplinari presenti nei nostri punti nascita”, afferma il Prof. Fabio Mosca, Presidente della SIN. “In tal senso, occorrerà un costante sforzo delle Istituzioni per garantire risorse umane adeguate ed un impegno dei professionisti per proseguire nella direzione di una ottimale integrazione di tutti i sanitari che si prendono quotidianamente cura del neonato e dei loro genitori, in primis i neonatologi e gli infermieri di neonatologia”.

Dal 6 al 9 ottobre si svolgerà a Roma, il III Congresso Nazionale della SIN INF, integrato a quello della SIN, giunto alla 27a edizione. - (PRIMAPRESS)