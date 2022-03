Medicina estetica: ecco “Pure”, creato in "camera bianca"

(PRIMAPRESS) - MILANO - IÓSkincare, la business unit di Novavision Group dedicata alla cosmeceutica, ha presentato “PURE”, una linea di concentrati per trattamenti estetici. L’azienda ha rilasciato una grande innovazione nel campo della medicina estetica. “PURE” è una linea di concentrati associati alla tecnologia caratteristica di alcuni devices Novavision: l’ultraporazione o UPR, che permette la veicolazione transcutanea dei principi attivi. Il concetto di purezza è il punto di partenza da cui questo prodotto innovativo prende vita: da qui deriva infatti il nome Pure e il simbolo della e%, che diventano quindi indice e certificazione dell’elevato livello di purezza contenuto all’interno di ciascuna fiala. I concentrati IÓ Skincare, infatti, vengono processati in camera bianca, un luogo totalmente asettico che fa sì che non abbiano alcuna contaminazione. I prodotti sono composti al 100% da funzionali attivi e sono privi di allergeni, profumi e antiossidanti di origini sintetiche. Vengono realizzati nel totale rispetto dell’ambiente a partire dal packaging in vetro. “Pure” viene presentato in 4 formati, 3 filler pen e un vials, ciascuno identificato con un colore e un simbolo che lo contraddistingue a seconda della funzione svolta. P-264 è riempitivo e viene utilizzato per ottenere un effetto lifting e anti age, U-552 contiene un acido ialuronico che, processato con specifiche lavorazioni, acquisisce alte proprietà antinfiammatorie, R- 429 viene impiegato per lo sbiancamento cutaneo e la rimozione di macchie, e infine E-653 grazie alle sue proprietà permette di sciogliere i grassi e l’adipe e quindi è valido come anticellulite. Tutta la linea di prodotti sarà disponibile da questa Primavera a livello mondiale, ed è rivolta a medici e specialisti del settore che scelgono i devices estetici targati Novavision. IÓ Skincare è la business unit di Novavision Group dedicata alla cosmeceutica, combina natura e scienza per dare vita a una formula biotech, che rende i prodotti adatti a qualsiasi trattamento o necessità della pelle. Il nome sta per “IO MI PRENDO CURA DELLA MIA PELLE“ ed è proprio tale cura il fil rouge dell’intero progetto. Il benessere del corpo è una scienza esatta e l’azienda si impegna affinché ogni individuo lo faccia nel modo giusto. Per questo motivo tutti i prodotti sono parte di un percorso più ampio fatto d’informazione, professionalità e innovazione. - (PRIMAPRESS)