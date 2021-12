Medicina Riproduttiva: apre a Milano un nuovo centro dell'IVI, l'istituto guidato da Antonio Pellicer

(PRIMAPRESS) - MILANO - Giovedì 16 dicembre (ore 11.00), si inaugura in via Guido d’Arezzo, 4 a Milano un nuovo Centro per la Medicina Riproduttiva dell'IVI. Nel corso dell'evento a cui prenderanno parte gli assesori della Regione Lombardia Letizia Moratti e del Comune, Lamberto Bertolè oltre al presidente e fondatore di IVI, Antonio Pellicer e la direttrice della clinica Ivi di Milano, Cristina Pozzobon, saranno anche illustrati i dati recenti emersi dal 9° congresso internazionale IVIRMA (Group of Assisted Reproduction Clinics). - (PRIMAPRESS)