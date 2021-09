Medicina: al ginecologo Mauro Cozzolino di IVI il premio dell'American Society for Reproductive Medicine

(PRIMAPRESS) - ROMA - Lo studio IVI prodotto dal ginecologo Mauro Cozzolino, specialista in Medicina Riproduttiva presso il Centro IVI di Roma: “Effetti dell’iniezione intraovarica di Plasma Ricco di Piastrine (PRP) su un modello di topo con insufficienza ovarica precoce” ha vinto il premio In-Training Awards for Research dell’ASRM - American Society for Reproductive Medicine. Riconoscimento prestigioso della Società Americana di Medicina della Riproduzione che premia ogni anno i 5 migliori studi ritenuti in grado di influenzare il progresso della medicina nel campo della procreazione medicalmente assistita. “Abbiamo ricreato in un modello di topo una condizione di insufficienza ovarica primaria (POI) per simulare quello che succede ad una donna con menopausa precoce - ha spiegato il ginecologo Cozzolino - Abbiamo quindi proceduto all’iniezione intraovarica di PRP in entrambe le ovaie: i risultati sono stati eccellenti.” “Nei topi con POI indotta, – ha continuato il dottore – l'iniezione di PRP ha portato ad un aumento significativo del numero di embrioni, di blastocisti (embrione allo stadio di sviluppo di 5-6 giorni) e ad un più alto tasso di formazione di blastocisti. L’iniezione di PRP sembra aver migliorato la qualità delle blastocisti, che apparivano di grado più elevato dal punto di vista morfologico rispetto a quelle dei topi che non ricevevano PRP.” - (PRIMAPRESS)