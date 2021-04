Medicina: a New York il primo trapianto di trachea al mondo su di una donna di 56 anni

(PRIMAPRESS) - NEW YORK - Il primo trapianto di trachea in tutto il mondo è stato realizzato nell'ospedale Mount Sinai di New York il 13 gennaio scorso. Lo ha reso noto la clinica con un comunicato. La paziente trapiantata è una donna di 56 anni il cui organo era stato danneggiato dopo una serie di intubazioni. L' operazione è perfettamente riuscita e la donna è in buone condizioni. La trachea è difficile da trapiantare perché è molto ricca di vasi sanguigni. L'operazione, durata 18 ore, è stata effettuata da un équipe di 50 medici. - (PRIMAPRESS)