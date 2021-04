Malattie rare: l'azione dell'attività fisica con il progetto Ben-Essere di Behring e Uniamo

(PRIMAPRESS) - MILANO - E’ fresco lo studio pubblicato sul British Journal of Sport Medicine che mette in relazione l’assenza di movimento come una delle cause che possono determinare la vulnerabilità al Covid-19 nelle persone più anziane. In attesa di capirne di più circa, intanto, è la strada percorsa anche da CSL Behring, l’azienda di biotecnologica attiva nel settore degli emoderivati, specializzata nella produzione di proteine plasmatiche e farmaci ricombinanti destinati al trattamento di pazienti in condizioni critiche e a patologie rare e gravi. Uscendo dal suo tradizionale core business, l’azienda ha affiancato un progetto di wellbeing chiamato Ben-Essere a favore degli associati di Uniamo e dei loro familiari con un programma di tre mesi di esercizi in modalità virtuale ma con la collaborazione di personal trainer professionisti che trasmettono le lezioni in diretta.Ben-Essere é un percorso di Fitness online per le persone con malattia rara e le loro famiglie. Attraverso un programma di Virtual Coaching, si potranno seguire in diretta delle sessioni di allenamento settimanali gestite da professionisti e calibrate sulle esigenze personali di ciascuno.“Siamo davvero orgogliosi di poter offrire ai malati rari e alle loro famiglie un’occasione per prendersi cura del proprio benessere e specialmente in questo anno in cui i malati rari hanno subito più di tutti le conseguenze della pandemia. Lo sport e la fisioterapia sono parte integrante del trattamento di diverse patologie e i benefici ottenuti dalla pratica sportiva sono comprovati oltre che essere fondamentali per la crescita umana delle persone che vivono con malattia rara. La pratica di una disciplina sportiva o di un allenamento semplice ma costante come quello proposto da Rolling Dreamers e CSL Behring possono aiutare i partecipanti a spostare lo sguardo verso le loro abilità, verso ciò che possono fare o che possono imparare” afferma Annalisa Scopinaro, Presidente UNIAMO FIMR onlus. Le lezioni si svolgeranno in streaming, 3 volte alla settimana e avranno la durata di 15-20 minuti ciascuna (per informazioni e iscrizioni www.uniamo.org ). - (PRIMAPRESS)