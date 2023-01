Instituto Cervantes di Napoli: 5 incontri online con Esperanza Martínez

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

(PRIMAPRESS) - L’Instituto Cervantes di Napoli presenta “”, un ciclo di incontri in streaming con l’esperta di nutrizione. Dalal2023 sono in programmache si potranno seguire gratuitamente sulla piattaforma Zoom dell’Instituto Cervantes, richiedendo link d’accesso all’indirizzo di posta elettronica: . Questo ciclo di 5 conferenze con la biologa galiziana, che avranno la traduzione simultanea italiano/spagnolo, intende fare chiarezza sulla pandemia Covid che ha paralizzato il mondo. Partendo dalla prospettiva demografica e dallo stato di salute della popolazione che ha contribuito a creare la tempesta perfetta di cui conosciamo il disastroso risultato. L’obiettivo finale è quello di offrire dei suggerimenti per prendere in mano le redini della propria salute: un gesto intelligente sul piano individuale e altruista su scala collettiva. Nel primo dei cinque appuntamenti - “”, in programma mercoledì 25 gennaio alle ore 16 - verrà analizzato il concetto moderno di salute, che si mantiene nell’equilibrio dell’essere umano e nel suo rapporto con l’ambiente che lo circonda. La salute (o la malattia) è influenzata da diversi fattori, alcuni modificabili - che dipendono dalle abitudini di ognuno e dalla società nel suo insieme - e altri non modificabili. Questa conoscenza ci permetterà di esaminare le strategie che ci aiuteranno a proteggerci di fronte ad eventi del genere. Analizzando, in particolare, due modelli di salute: quello convenzionale, di natura reattiva e un altro alternativo, più in linea con il concetto moderno e focalizzato sulla prevenzione.Il ciclo di conferenze con Esperanza Martínez proseguirà mercoledìcon il secondo appuntamento dal titolo “”. Ilè in programma il terzo incontro, “” mentre mercoledìsi terrà il quarto appuntamento “”. Chiuderà il ciclo, il, “”. Tutti gli incontri sono ad accesso gratuito e avranno inizio alle ore 16. - (PRIMAPRESS)