Igiene dentale: il 10 ottobre l'AIDI sarà in 14 piazze per la prevenzione anche con un'App per la teleassistenza

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il 10 ottobre torna la Giornata Nazionale dell’Igienista dentale. Quest’anno le iniziative si svolgeranno nell’arco di due fine settimana – 8/9 e 15/16 ottobre - in 14 città italiane, da Bolzano a Bari da Chioggia a Salerno.Con la Giornata, AIDI (Associazione Igienisti Dentali Italiani), rinnova la raccomandazione a migliorare la propria salute partendo dalla bocca e lo fa con una serie di raccomandazioni per una corretta prevenzione che va oltre l'aspetto estetico di una buona dentatura ma serve a contrastare eventuali patologie.Per l’edizione 2022, infatti, AIDI “incontrerà la popolazione” anche online sul proprio sito - https://www.aiditalia.it/consigli-al-paziente/ - con una nuova sezione nell'area del paziente“Consigli al paziente”. Con il lancio della nuova APP AIDI, da scaricare sul proprio smartphone, progettata per consentire all’utente di ricevere teleassistenza all'igiene orale e compilare questionari e form con i quali esprimere i propri bisogni. Nella sezione “Area Paziente”, attraverso lo scatto di una foto “Un selfie al tuo sorriso”, potrà richiedere un consiglio professionale sulla propria igiene orale ad un'Igienista dentale qualificato.“Spesso si commette l'errore di attribuire alla bocca solo un valore estetico, ovvero ‘vorrei denti bianchi’ " -sottolinea Antonella Abbinante, presidente AIDI - “mentre in realtà la bocca rappresenta un organo fondamentale per la funzione masticatoria e la fonazione, con importanti ripercussioni sulla salute generale e sull'integrazione sociale. Esistono emergenti evidenze che legano alcune patologie del cavo orale, come la parodontite, anche all’obesità, alla sindrome metabolica, alla malattia polmonare cronico-ostruttiva, all’artrite reumatoide, a malattie croniche del rene, al deterioramento cognitivo o demenza incipiente e ad alcuni tipi di cancro". - (PRIMAPRESS)