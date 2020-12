Gran Bretagna, ricerca su terapia anti-Covid ad effetto immediato. Protezione fino a 12 mesi

(PRIMAPRESS) - LONDRA - Scienziati britannici stanno sperimentando un nuovo farmaco che potrebbe impedire a chi è stato esposto al virus di sviluppare la malattia, secondo quanto riporta The Guardian. Tale terapia con anticorpi conferirebbe un'immunità immediata e potrebbe essere somministrata come trattamento d'emergenza a pazienti ospedalizzati o a categorie a rischio.Il team della University College London Hospital (Uclh) e AstraZeneca,lavorano ad un cocktail di anticorpi che protegga dal Covid per un un periodo compreso tra 6 e 12 mesi. - (PRIMAPRESS)