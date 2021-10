Giornata Igiene Dentale, la prevenzione di Aidi per una bocca in salute oltre che estetica

(PRIMAPRESS) - ROMA - Si celebra domani 10 ottobre la giornata nazionale dell'Igienista Dentale. L'associazione di categoria Aidi, incontra i cittadini in 10 città italiane ma anche online, per informare il pubblico delle tecniche e strumenti per migliorare la salute del cavo orale con particolare riguardo a bambini, adolescenti, donne in gravidanza, anziani, diversamente abili, diabetici e pazienti con patologie cardiovascolari e oncologiche. La giornata di Aidi si terrà sotto il payoff di "Sorridi alla Salute" e aiuterà i cittadini a cogliere segnali di una patologia da infiammazioni gengivali per eccesso di zuccheri nel sangue o la presenza di piercing sulla lingua come via per infezioni. "Alla bocca non dobbiamo attribuire solo un senso estetico - raccomand la presidente Aidi, Antonella Abbinante - e trascurare quello della funzione masticatoria. Evidenti emergenze sono legate a fenomeni di paradontite o artriti reumatodiche". - (PRIMAPRESS)