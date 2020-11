Giornata contro la violenza sulle donne: «Dalle Cicatrici si può Guarire», l’iniziativa Novavision e Novabee

(PRIMAPRESS) - MISINTO - Il 25 novembre in tutto il mondo si celebra la giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne e non poteva essere più azzeccata la scelta di Novavision Group, azienda italiana leader nella produzione di macchinari innovativi ad alta tecnologia per la medicina estetica, la dermatologia e la ginecologia, l’estetica professionale e il mondo del retail e della sua partecipata Novabee, che si occupa della loro commercializzazione sul mercato nazionale e internazionale, di veicolare in questi giorni un messaggio di fiducia per tutte le donne: “Dalle cicatrici si può guarire” sia nell’anima, che nel corpo. «Le donne sono il nostro punto di riferimento, la nostra forza e lo stimolo per le nostre aziende a dare sempre il meglio: tutti i nostri device sono studiati e creati per loro e non possiamo essere indifferenti in questa giornata che le vede protagoniste, da vittime» commenta Danilo Crapelli, AD di Novavision che aggiunge, «il nostro impegno è duplice, da un lato promuovendo un messaggio che dia loro forza e le convinca a continuare a lottare e dall’altro attraverso un sostegno economico alle associazioni che si curano di loro: sono piccoli gesti, che speriamo diano grandi risultati». E infatti proprio per dimostrare l’impegno concreto di Novavision e Novabee durante questo periodo, parte del ricavato della vendita dei device che rimuovono cicatrici verrà devoluto a favore di Onlus impegnate nel sostegno e nella tutela di donne vittime di violenza. Ma il coinvolgimento di Novavision e Novabee non si esaurisce qui: per sottolineare solidarietà al mondo femminile, questo argomento sarà protagonista tutta la settimana dei social aziendali e, per valorizzare anche visivamente il concetto, i loghi all’interno delle pagine social e le loro immagini di profilo si tingeranno completamente di rosa. - (PRIMAPRESS)