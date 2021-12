Formazione: un master dell’Università Sacro Cuore per dirigenti sanitari pronti a sfidare le pandemie

(PRIMAPRESS) - ROMA - Formare manager della sanità pubblica e privata per creare una classe dirigente capace di affrontare questa pandemia ma anche quelle future. Nasce, così, il Master dell'Universita del Sacro Cuore, nasce con l'intento di fornire ai partecipanti una preparazione professionale per ricoprire con successo ruoli dirigenziali nell’ambito delle aziende sanitarie pubbliche e private, negli enti pubblici e privati interessati alle attività di programmazione e ricerca in campo sanitario e in tutte le aziende industriali nell’indotto. Il Master si rivolge a professionisti del settore sanitario che intendono implementare le proprie competenze manageriali in relazione ad incarichi dirigenziali, di coordinamento e di responsabilità. Il superamento del Master consente l’acquisizione dell’attestato certificante la formazione manageriale in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria per l’accesso all’elenco nazionale dei direttori generali ai sensi del D.Lgs 171/2016, art. 1 comma 4, lett. c) secondo la disciplina contenuta nell’Accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome rep. N. 79 del 19/05/2019. Il Master, articolato per moduli didattici tematici prevede lezioni frontali e cicli seminariali e consente di apprendere e approfondire i pilastri dell’economia sanitaria con una spiccata vocazione al management: dalla conoscenza dell’organizzazione aziendale sanitaria; gli strumenti di supporto alla gestione delle risorse umane; la contabilità in sanità e le sue peculiarità di settore fino alla programmazione strategica e alla conoscenza dell’Health Tecnhology Assessment, posto quale ponte di collegamento tra gli aspetti economici e clinici. L'articolazione delle attività didattiche è tale da permettere la compatibilità del percorso formativo con le normali attività lavorative dei partecipanti. Il Master ha la durata di un anno accademico per complessivi 60 crediti, pari a 1500 ore. L'11 gennaio prossimo scadono i termini di iscrizione. - (PRIMAPRESS)