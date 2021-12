Fecondazione assistita con la musica: il nuovo progetto di ricerca di IVI condotto dal PhD Emiliano Toso

(PRIMAPRESS) - ROMA - Degli effetti della musica anche in ambito medico anche la ricerca è impegnata a definirne il reale contributo. Ultimo in ordine di tempo è stato un intervento chirurgico alla testa con paziente sveglio a cui è stata data una tastiera musicale da suonare. Ora la sperimentazione tocca anche il campo della medicina riproduttiva.

L'IVI, l'istituto per la fecondazione assistita di Roma, per la prima volta in assoluto, darà il via a una sperimentazione per applicare nelle proprie strutture il progetto Translational Music, ideato e diretto dal biologo cellulare, nonché musicista e compositore, Emiliano Toso, PhD. L’obiettivo è quello di indagare, anche sulle tecniche di fecondazione assistita, i possibili benefici di questa musica che ha già ottenuto riscontri straordinari in ambito sanitario, educativo ed assistenziale in tutto il mondo. - (PRIMAPRESS)