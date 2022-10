Ema: “In arrivo nuova ondata di Covid con la variante Omicron”. Più trasmissibile ma meno aggressiva

(PRIMAPRESS) - ROMA - "Nelle prossime settimane è prevista una nuova ondata" di casi Covid, "legata a nuove sottovarianti di Omicron. La pandemia non è ancora finita". Così il responsabile della strategia vaccinale dell'Ema, Cavaleri. In autunno e inverno "Covid e infuenza circoleranno insieme" e "i vulnerabili saranno più a rischio". Il virus muta "più velocemente di quanto potremmo esserlo nell'adattamento dei vaccini". L'Oms intanto fa sapere che le nuove varianti sembrano più trasmissibili, ma non più aggressive. - (PRIMAPRESS)