Droni con defibrillatori: il SIS 118 sigla un accordo con partner istituzionali per il progetto SEUAM

(PRIMAPRESS) - ROMA - E' stato firmato oggi, a Roma, l'accordo di partenariato tra la Società Italiana Sistema 118 (SIS118) e partner istituzionali e tecnici per il progetto “Sanitary Emergency Urban Air Mobility (SEUAM), che prevede la sperimentazione dell'uso dei droni per il soccorso in emergenza, anche su territori difficili. Un servizio coordinato dal Sistema di Emergenza Territoriale 118 (SET118) mediante l'invio sui vari scenari di soccorso di droni, teleguidati dalle Centrali Operative 118, in grado di assistere il paziente con defibrillatori automatici, emoderivati, farmaci, antidoti, materiale sanitario di estrema necessità in caso di maxiemergenze. Hanno aderito al progetto SEUAM partner istituzionali, quali il Politecnico di Milano, l’Università Campus Biomedico di Roma, la Libera Università Mediterranea (LUM) “Giuseppe Degennaro" di Casamassima (Bari), Federconsumatori Nazionale, i Comuni di Taranto, Santa Lucia di Serino, Altomonte, Massa di Somma, Il CONI Comitato Regionale della Campania, Federsanita' ANCI Campania, e partner tecnici, quali Caltec e Iredeem Phillips. - (PRIMAPRESS)