Disponibile la pillola anti-Covid della Merck. Va assunta entro 5 giorni dai primi sintomi

(PRIMAPRESS) - ROMA - E' in distribuzione da oggi 4 gennaio, in Italia la prima pillola anti-Covid prodotta dalla casa farmaceutica Merck. Si tratta del Molnupiravir un farmaco antivirale attivo per via orale, sviluppato per il trattamento dell'influenza e delle infezioni virali in genere. L'antivirale è stato autorizzato in via emergenziale e l'assunzione è indicata entro 5 giorni dai primi sintomi del Covid. La struttura commissariale per l'emergenza covid, lo distribuisce alle regioni e la prescrizione passa per un apposito registro. Chi può assumere questo farmaco? "Pazienti non ospedalizzati con malattia lieve-moderata e condizioni concomitanti con specifici fattori di rischio di sviluppare Covid grave", dicono dalla stessa struttura commissariale. - (PRIMAPRESS)