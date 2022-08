Destinazione Benessere: dal 16 al 18 settembre torna in Val di Fiemme il World Wellness Weekend 2022

(PRIMAPRESS) - TRENTO - La Val di Fiemme è ormai una delle destinazioni iconiche del benessere e la forma fisica. Dopo il successo dello scorso anno, infatti, ritorna nella valle del Trentino con lo sguardo in Alto Adige, il World Wellness Weekend 2022 , evento internazionale che dal 2017 vede coinvolti 120 Paesi per promuovere il benessere psicofisico come stile di vita. La 6a edizione si terrà nel fine settimana del 16-18 settembre e, dall’alba al tramonto, si succederanno eventi che avranno come scenario l’impareggiabile catena delle Dolomiti Patrimonio UNESCO e la Foresta dei Violini, e in particolare escursioni, aperitivi fioriti, saluti al sole e musica in vetta. Val di Fiemme è la Valle del Benessere in Italia e gli eventi che verranno proposti in occasione del WWW si baseranno sui 5 pilastri del World Wellness Weekend: riposo e creatività, nutrizione e immunità, movimento e vitalità, mindfulness e serenità, motivazione e solidarietà.

- (PRIMAPRESS)