Covid: la gestione clinica in terapia intensiva dell'israeliana Clew arriva sul mercato europeo

(PRIMAPRESS) - MILANO - La società israeliana di piattaforme di analisi mediche, Clew, ha annunciato di avere registrato con il marchio CE la sua soluzione di supporto e gestione clinica in terapia intensiva basata sull’Intelligenza Artificiale. La registrazione da parte di CLEW della soluzione avanzata di analisi predittiva basata sull’IA consentirà la gestione centralizzata della terapia intensiva, utilizzando tutti i dati disponibili sui pazienti e offrendo l’ottimizzazione clinica per un trattamento efficace e un’assegnazione delle risorse basata sui picchi della malattia. La soluzione Clew identifica i pazienti con una maggiore probabilità di diagnosi di insufficienza respiratoria o instabilità emodinamica, assegna priorità al flusso di lavoro e al trattamento e ottimizza l’assegnazione delle risorse di terapia intensiva. La soluzione integra tre modelli di screening predittivo: L’Instabilità emodinamica (IE): in questo caso assolve a notifiche accurate e tempestive per i pazienti ad alto rischio prevedendo la necessità di iniziare il trattamento con il vasopressore o l’inotropo; ed inoltre l’Insufficienza respiratoria (IR): per cui verranno mostrate notifiche con la necessità di intubazione. Infine una funzione Basso rischio (BR): indica quei pazienti a basso rischio di aggravamento che possono portare alla necessità di un intervento clinico, ottimizzando l’assegnazione delle risorse in terapia intensiva e riducendo i costi. - (PRIMAPRESS)