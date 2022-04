Casi epatite: il Ministero della Salute sollecita alle strutture sanitarie di segnalare i ricoveri

(PRIMAPRESS) - ROMA - Nelle scorse settimane in Europa, negli Usa e ora anche in Italia, si sono regiostrati alcuni casi di epatite di natura sconosciuta.Il ministero della Salute ha emesso una circolare con le indicazioni sui controlli da effettuare. Al Bambino Gesù di Roma è ricoverato un bimbo di 4 anni, in condizioni stabili. Il ministero sollecita medici e strutture sanitarie a segnalare ogni caso sospetto di epatite. Segnalati finora 11 casi, di cui 2 confermati. Non idenrifidato alcun legame col vaccino anti- Covid. - (PRIMAPRESS)