AstraZeneca: l’Aifa conferma 1 caso di trombosi venosa in più giovani ogni 100mila vaccinati

(PRIMAPRESS) - ROMA - La precisazione dell'Aifa, sui casi di trombosi venose intracraniche e in sede atipica in soggetti vaccinati con Vaxzevria di AstraZeneca, ha confermato che sono in linea con quanto osservato a livello europeo. Niente di nuovo, dunque, e non poteva essere diversamente vista la casistica si 1 caso ogni 100.000 almeno nelle prime dosi somministrate in persone con meno di 60 anni. Nessun caso è stato segnalato dopo la seconda dose. Lo rileva l'Aifa, Agenzia italiana del farmaco, nel quinto rapporto sui vaccini Covid-19: 66.258 segnalazioni su un totale di 32.429.611: 90% non gravi (dolore per l'iniezione, febbre, stanchezza, dolori muscolari) e 10% gravi.

Ma la precisazione di Aifa coincide anche con la morte di Camilla Canepa, la diciottenne di Sestri Levante ricoverata sabato al San Martino di Genova dopo una trombosi al seno cavernoso e operata per la rimozione del trombo e ridurre la pressione intracranica. Era stata vaccinata con il vaccino di AstraZeneca il 25 maggio nell'open day per gli over 18. - (PRIMAPRESS)