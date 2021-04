Assistenza domiciliare: cos'è e perché è così importante

(PRIMAPRESS) - ROMA - L’è un servizio fondamentale per permettere ai malati diche meritano durante il periodo della malattia. Il concetto di assistenza domiciliare “moderno” nasce in Gran Bretagna nel diciannovesimo secolo. In questo scenario Florence Nightingale è considerata la madre degli assistenti domiciliari visto che già nel 1869 assisteva gli ammalati a domicilio.La Nightingale è meglio nota come “La signora con la lanterna”, poiché andava a domicilio, anche di notte, ad assistere i pazienti. Lei è considerata la fondatrice dell’assistenza infermieristica moderna anche perché fu la prima ad applicare il metodo scientifico attraverso l’utilizzo della statistica. Nel nostro Paese il percorso per giungere all’assistenza domiciliare è stato più lento, ma abbiamo comunque raggiunto risultati ragguardevoli come possiamo vedere attraverso le storie e i racconti dei pazienti VIDAS e delle loro famiglie Dal punto di vista teorico l’assistenza domiciliare prevede una serie di, dalla guardia medica e da altri referenti. Nel nostro Paese esistono diverse tipologie di assistenza domiciliare come l’assistenza domiciliare programmata che comprende prestazioni mediche, riabilitative e infermieristiche (settimanali, quindicinali o mensili) limitate al periodo della malattia in corso.Oppure l’assistenza domiciliare integrata che consiste in un insieme integrato di. Oltre al medico curante, possono quindi essere coinvolti infermieri, fisioterapisti, assistenti sociali e medici specialisti. Di fatto, questo servizio rappresenta una valida alternativa al ricovero ospedaliero. L’assistenza domiciliare privata è invece a discrezione della famiglia del paziente ed in questo modo si instaura un contatto presso il domicilio della persona assistita con professionisti che accompagnano il paziente lungo la malattia.L’assistenza domiciliare è fondamentale non solo dal punto di vista medico, ma anche per quanto riguarda l’aspetto psicologico. La, ad esempio, può diventare una verasoprattutto se legata a una situazione delicata della salute della persona. Spesso chi si trova costretto a limitazioni, perché malato o non autosufficiente, vive una vita completamente isolata da amici, parenti e conoscenti. L’assistenza alla persona può aiutare ad alleviare questo problema.Grazie ai servizi professionali, infatti,ma viene seguito nella sua quotidianità, anche nelle piccole cose. Il benessere della persona assistita deve essere messo in primo piano. Attraversoin modo da dare il vantaggio di essere vigilato dall’operatore in modo tale che in caso di pericolo non si trovi solo; questo è molto importante perché garantisce una serena quotidianità.Senza considerare l’aspetto professionale, in quanto attraverso le équipe multidisciplinari è possibile ottenere un risultato spesso inaspettato per quanto riguarda il trattamento di persone che hanno bisogno di sostegno continuo e professionale. - (PRIMAPRESS)