Aneurisma aorta addominale: iniziato da Roma il tour-screening di Medtronic

(PRIMAPRESS) - ROMA - Con #Here for You, è partito da oggi 22 giugno il tour dell’unità mobile di Medtronic, tra le aziende leader dell' HealthCare Technology

per sensibilizzare medici e cittadini sui nuovi trattamenti dell’Aneurisma dell’Aorta Addominale. il truck della società medica raggiungerà 9 ospedali di 6 città italiane: Roma, Napoli, Bari, Bologna, Padova e Milano. I cittadini potranno così ricevere materiale informativo su questa patologia che in Italia colpisce 84mila persone con circa 25mila nuovi casi diagnosticati e 6mila decessi ogni anno.

Ma che cos'è un aneurisma dell'aorta addominale? È una dilatazione patologica permanente, una sorta di rigonfiamento simile ad una pallina, che interessa la parete della più grande arteria dell'addome. Sebbene le cause precise siano al momento ignote, i medici ritengono che l'insorgenza di un aneurisma addominale sia favorita da diversi fattori tra cui l'ipertensione. I sintomi non sono sempre facili da iricondurre a questa patologia. Infatti consistono in una strana sensazione pulsante a livello dell'ombelico accompagnata da un dolore addominale.

"Si tratta di un'iniziativa europea dalla duplice finalità – spiega Michele Perrino, Presidente e Amministratore Delegato di Medtronic Italia -. Da un lato quella di supportare la comunità scientifica e gli specializzandi con un’attività di formazione sul trattamento di questa patologia e sull’importanza dell’innovazione tecnologica a beneficio dell’esito clinico. Dall’altro, quella di sensibilizzare l’opinione pubblica e i pazienti sull’importanza della diagnosi precoce per contrastare una patologia silente, come l’aneurisma aortico addominale, che si associa a un elevato rischio di mortalità, a conferma della nostra Missione di alleviare il dolore, ridare la salute e prolungare la vita dei nostri pazienti”.

Il tour-screening di Medtronic si concluderà il 1º luglio a San Donato Milanese. - (PRIMAPRESS)