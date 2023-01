Alzheimer: la Food and Drug Administration autorizza il farmaco Leqembi che influenza il processo patologico

(PRIMAPRESS) - USA - La Food and Drug Administration ha autorizzato negli Stati Uniti il farmaco Leqembi per l'Alzheimer secondo la procedura accelerata. "Questa nuova terapia mira a influenzare il processo patologico alla base del morbo invece di trattare solo i sintomi della malattia"ha spiegato il direttore del dipartimento di neuroscienze della Fda. Leqembi è il secondo di questa nuova categoria di farmaci approvato che ha mostrato risultati promettenti per la cura della malattia. - (PRIMAPRESS)