Al Dubai Derma 2022 Novavision presenta l'innovazione in campo medico ed estetico

(PRIMAPRESS) - MISINTO, Mb - Novavision Group, azienda italiana di riferimento nel settore delle attrezzature estetiche e medicali, ha presentato al Dubai World Dermatology and Laser Conference & Exhibition - Dubai Derma delle importanti novità in campo di trattamenti estetici e medicali. Le innovazioni fanno riferimento a due business unit dell’azienda milanese, Novaclinical, leader nel settore della medicina estetica, dermatologia e ginecologia e IÓ Skincare, dedicata al campo della cosmeceutica. La prima ha presentato a Dubai tre nuovi manipoli per i suoi devices di punta: Eva e 4Plus, dispositivi medici di ultima generazione. INTERNAL FLAT TIP e SMALL VULVAR TIP sono progettati per il benessere intimo. Il primo una sonda anatomica piatta sterilizzabile, sviluppata ergonomicamente per adattarsi alle zone più interne. È appositamente studiata per concentrare l’energia a radiofrequenza nelle aree più complesse, senza essere invasiva, grazie agli anelli non sporgenti. Il secondo, invece, è una punta sterilizzabile con 4 emettitori/ricevitori per il trattamento delle zone più esterne. La particolare forma degli elettrodi permette una maggiore focalizzazione dell'energia sui tessuti più delicati. Entrambi i manipoli sono stati realizzati per Eva, il device che utilizza la radiofrequenza quadripolare dinamica per curare la salute intima femminile. La terza novità in casa Novaclinical riguarda 4Plus, il device che utilizza una tecnologia non invasiva per la bellezza di viso e corpo. Il nuovo manipolo, AREA EXTRA SMALL, è progettato per il trattamento di zone delicate del viso come occhi e labbra. La particolare forma a uncino degli elettrodi permette di focalizzare con maggiore precisione l’energia sulle aree del viso più delicate. in particolare, i nuovi programmi sono specifici per trattare la zona oculare, e quindi occhiaie, rughe e edema, le labbra donando più volume e riducendo le rughe, e infine le rughe nella zona attorno al naso. IÓ Skincare è la business unit di Novavision Group dedicata alla cosmeceutica, combina natura e scienza per dare vita a una formula biotech, che rende i prodotti adatti a qualsiasi trattamento o necessità della pelle. A Dubai l’azienda ha rilasciato una grande innovazione nel campo della medicina estetica. “PURe% è una linea di concentrati associati alla tecnologia caratteristica di alcuni devices Novavision: l’ultraporazione o UPR, che permette la veicolazione transcutanea dei principi attivi. Il nome Pure% e il simbolo della e% diventano, quindi, indice e certificazione dell’elevato livello di purezza contenuto all’interno di ciascuna fiala. I concentrati IÓ Skincare, infatti, vengono processati in camera bianca, un luogo totalmente asettico che fa sì che non abbiano alcuna contaminazione. I prodotti sono composti al 100% da funzionali attivi e sono privi di allergeni, profumi e antiossidanti di origini sintetiche. Vengono realizzati nel totale rispetto dell’ambiente a partire dal packaging in vetro. Pure% viene presentato in 4 formati, 3 filler pen e un vials, ciascuno identificato con un colore e un simbolo che lo contraddistingue a seconda della funzione svolta. P-264 è riempitivo e viene utilizzato per ottenere un effetto lifting e anti age, U-552 contiene un acido ialuronico che, processato con specifiche lavorazioni, acquisisce alte proprietà antinfiammatorie, R- 429 viene impiegato per lo sbiancamento cutaneo e la rimozione di macchie, e infine E-653 grazie alle sue proprietà permette di sciogliere i grassi e l’adipe e quindi è valido come anticellulite. Tutta la linea di prodotti sarà disponibile da questa Primavera a livello mondiale, ed è rivolta a medici e specialisti del settore che scelgono i devices estetici targati Novavision. Da sempre la cura della persona e la sua salute sono al centro della scena per Novavision, è per questo che l’azienda continua ad innovare e ad affacciarsi a nuovi orizzonti. - (PRIMAPRESS)